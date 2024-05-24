ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!

ممثل سوري تزوّج رشا شربتجي... هويّته أشعلت الإنترنت!

ردّت المخرجة السوريّة رشا شربتجي على جميع الأنباء الّتي أكّدت أنّها تزوّجت من ممثل سوري شاب، وذلك خلال حلولها ضيفةً على برنامج "تفاعلكم" عبر قناة "العربية".

وفي التفاصيل، كشفت المخرجة رشا شربتجي أنّها متزوّجة من الممثل السوري إبراهيم الشيخ، فأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بهذا الخبر السار.

وأوضحت رشا شربتجي أنّها لا تفرض وجود زوجها الممثل إبراهيم الشيخ في المسلسلات الّتي تقوم بإخراجها.