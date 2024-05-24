منة شلبي والمخدرات... تابع

منة شلبي والمخدرات... تابع

من منا لا يتذكّر أزمة الممثلة المصريّة منة شلبي في عام 2022 حين تمّ إحالتها إلى النيابة العامة المصريّة ثم الى المحكمة الجنائية على خلفية ضبطها بمطار القاهرة الدولي عائدة من الخارج وبحوزتها المخدرات؟

عادت قضية الممثلة منة شلبي والممنوعات إلى الواجهة من الجديد، أمّا السبب فيعود إلى صدور حكم جديد بحقها.

وفي التفاصيل، أمرت محكمة النقض بتأييد الحكم الصادر من جنايات القاهرة بسجن الممثلة منة شلبي سنة مع إيقاف التنفيذ وتغريمها عشرة آلاف جنيه في اتهامها بحيازة مخدر الحشيش بقصد التعاطي.