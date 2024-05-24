"ليلة حب"... سليم عساف يحيي حفله الأوّل في كازينو لبنان ويطلق "رجعني ع لبنان" (صور)

"ليلة حب"... سليم عساف يحيي حفله الأوّل في كازينو لبنان ويطلق "رجعني ع لبنان" (صور)

أحيا الفنان والمؤلف الموسيقي سليم عساف حفله الأول على مسرح كازينو لبنان في ليلة رائعة اجتمع فيها محبيه تحت عنوان "ليلة حب" احتفالاً ب ٢٠ سنة على انطلاق أوّل أعماله الفنية.



قدم سليم خلال الحفل عدداً من أغانيه الخاصة وغير الخاصة مع فرقة موسيقية ضخمة وكورال كبير.



بدأ الحفل بموسيقى "ليليا" التي ألّفها سليم. و أطلّ بعدها على الجمهور بأغنية قلبي حديد ، ليشارك مشوار العشرين عاماً من نجاحات حققها مع كبار النجوم مثل ماجدة الرومي وائل كفوري كارول سماحة صابر الرباعي وغيرهم الكثير .



واللافت كان مشاركة شباب وشابات الكورال على المسرح اذ قدم كل منهم اغنية كان سليم قد كتبها ولحنها خلال مشواره.



وشهد الحفل إطلاق سليم لأغنيته الجديدة بعنوان "رجعني ع لبنان " وهي دعوة للمغتربين للعودة للوطن رغم كل الظروف.





كما تفاعُل الجمهور مع الأغاني كان ملفتاً ، فاستطاع سليم بعفوية أن يلبي طلباتهم والاغاني التي ارادوا سماعها وشاركهم محطة كل اغنية منها وقصة نجاحها.





