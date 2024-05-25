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ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟

فنّ
2024-05-25 | 03:10
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ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟
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ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟

ميلانا إبنة وائل كفوري في صورة حديثة... هل تشبه والدها؟

نشرت السيدة أنجيلا بشارة، طليقة النجم اللبناني وائل كفوري، أحدث صورة لابنتهما ميلانا كفوري.
 
وفي التفاصيل، شاركت أنجيلا بشارة صورة ابنتها الصغرى ميلانا عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، وأرفقتها بعبارة "أحبّك".
 
وسارع روّاد الإنترنت إلى تداول صورة ميلانا واعتبر البعض أنّها تشبه والدها الفنان وائل كفوري.
 

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إبنة

وائل كفوري

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