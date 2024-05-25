كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟

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A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
A post shared by CAROLE SAMAHA كارول سماحة (@carolesamaha)
النجمة #كارول_سماحة كتبت جملة محيرة في التعليق على صور أحدث إطلالة لها وقالتFeeling Blue، ودي جملة أحد معانيها الشعور بالحزن
شوفوا تفاصيل الإطلالة الجديدة، وقولولنا اللون الأزرق بيمثل لكم إيه؟ 👇👇https://t.co/nOx5e6dO8g pic.twitter.com/LLGFlgcNUa
— FilFan.com (@FilFan) May 25, 2024
النجمة #كارول_سماحة كتبت جملة محيرة في التعليق على صور أحدث إطلالة لها وقالتFeeling Blue، ودي جملة أحد معانيها الشعور بالحزن
شوفوا تفاصيل الإطلالة الجديدة، وقولولنا اللون الأزرق بيمثل لكم إيه؟ 👇👇https://t.co/nOx5e6dO8g pic.twitter.com/LLGFlgcNUa
هل تعرفين معنى كلمة I'm Blue بكل صراحة بدون البحث عنها,الإجابة بنعم أو لا pic.twitter.com/LhdL5n9BgL
— حضارة (@Civilizat10n) May 24, 2024
هل تعرفين معنى كلمة I'm Blue بكل صراحة بدون البحث عنها,الإجابة بنعم أو لا pic.twitter.com/LhdL5n9BgL