كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟

كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟

شاركت الفنانة اللبنانيّة كارول سماحة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من جلسة تصوير جديدة طغى على خلفيتها اللون الأزرق، واستخدمت أغنية "أضواء الشهرة" كخلفيّة موسيقيّة لمنشورها.

ورغم أنّها ظهرت في الصور وهي تبتسم، إلا أنّ تعليق الفنانة كارول سماحة على منشورها قد حيّر الجمهور، فكتبت "Feeling Blue" وهي عبارة عادةً تُستخدم للإشارة إلى الشعور بالحزن والكآبة.

النجمة #كارول_سماحة كتبت جملة محيرة في التعليق على صور أحدث إطلالة لها وقالتFeeling Blue، ودي جملة أحد معانيها الشعور بالحزن



شوفوا تفاصيل الإطلالة الجديدة، وقولولنا اللون الأزرق بيمثل لكم إيه؟ 👇👇https://t.co/nOx5e6dO8g pic.twitter.com/LLGFlgcNUa — FilFan.com (@FilFan) May 25, 2024