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كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟

فنّ
2024-05-25 | 04:22
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كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟
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كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟

كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟

شاركت الفنانة اللبنانيّة كارول سماحة متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي بلقطات من جلسة تصوير جديدة طغى على خلفيتها اللون الأزرق، واستخدمت أغنية "أضواء الشهرة" كخلفيّة موسيقيّة لمنشورها.
 
ورغم أنّها ظهرت في الصور وهي تبتسم، إلا أنّ تعليق الفنانة كارول سماحة على منشورها قد حيّر الجمهور، فكتبت "Feeling Blue" وهي عبارة عادةً تُستخدم للإشارة إلى الشعور بالحزن والكآبة.
 
 

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