ياسمين صبري حديث مواقع التواصل... هكذا ردّت على انتقادات الجمهور لملامحها! (صور)

ردّت الفنانة المصرية ياسمين صبري على انتقادات المتابعين لملامحها أثناء حضورها حفل AmfAR Gala ضمن فعاليات مهرجان كان السينمائي لعام 2024.

وفي التفاصيل، نشر بعض الأشخاص صوراً غير معدّلة لياسمين صبري وانتقدوا ملامحها قبل وبعد التعديل.

وبدورها، نشرت ياسمين صوراً لها عبر حسابها على انستغرام تؤّكد عدم استخدامها لبرامج التعديل، الأمر الذي دفع البعض إلى الإشادة بجمالها وملامحها الأنثوية الجذابة.