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بأجواء ساحرة وحماسية... رامي عياش يضيء سماء باريس بحفل أسطوري ومميز (فيديو)

فنّ
2024-05-26 | 11:27
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بأجواء ساحرة وحماسية... رامي عياش يضيء سماء باريس بحفل أسطوري ومميز (فيديو)
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بأجواء ساحرة وحماسية... رامي عياش يضيء سماء باريس بحفل أسطوري ومميز (فيديو)

بأجواء ساحرة وحماسية... رامي عياش يضيء سماء باريس بحفل أسطوري ومميز (فيديو)

في أمسية ساحرة لا تُنسى، أضاء البوب ستار رامي عياش سماء باريس بحفل أسطوري في Casino de Paris، حيث حضر أكثر من 2000 شخص ليعيشوا تجربة موسيقية فريدة. وتوافد عشاقه من مختلف أنحاء العالم للإستمتاع بأدائه المميز، برفقة الأوركسترا الموسيقية. 

أجواء ساحرة وحماسية

ونجح رامي كعادته في إضفاء أجواء من الحماس والطاقة الإيجابية التي غمرت الحاضرين. عندما اعتلى رامي المسرح بالبدلة البيضاء التي صممت خصيصًا له من توقيع بودي ديب، تحولت القاعة إلى بحر من المشاعر الجياشة. هذا اللون الذي أصبح يرتبط بشكل مباشر به والذي تحول إلى ترند في عالم الموضة إتبعها العديد من نجوم الوطن العربي من بعده.

لحظة مميزة مع أغنية "Sway"

وتفاعل الجمهور معه بحماس لا يوصف، مرددين أغانيه ومعايشين كل نغمة وكلمة. كانت أغنيته الأخيرة "Sway" التي غناها بالعربي بمثابة لحظة مميزة، حيث أضفت لمسة ساحرة على الأمسية.

رحلة موسيقية عبر الزمن حولت الجمهور إلى كورال

ولم تكن تلك مجرد حفلة، بل كانت رحلة موسيقية أخذت الحاضرين عبر الزمن، مع مجموعة من أغانيه القديمة حيث تحول الجمهور إلى كورال متناغم، يغني معه بروح واحدة، مما أضفى على الليلة جواً من الألفة والانسجام.

أداء استثنائي يبرز موهبة رامي عياش

وأظهر رامي عياش مرة أخرى براعته الفنية وقدرته الفائقة على إبهار الجماهير بصوته العذب وأدائه الساحر، مثبتًا مكانته كواحد من أبرز نجوم الغناء في العالم العربي. كانت ليلة من الفرح والبهجة، تُحفر في ذاكرة كل من حضرها، لتؤكد أن رامي عياش هو نجم لا يعرف حدودًا للنجاح والإبداع.
 
 
 
 
 

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