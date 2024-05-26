بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)

أثارت الممثلة الدومينيكية ماسيل تافيراس الجدل خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي لعام 2024 بسبب إطلالتها الغريبة بالإضافة إلى افتعالها إشكال مع حارسة الأمن.

ووصلت ماسيل إلى المهرجان لحضور العرض الأول للفيلم الفرنسي The Count of Monte Cristo المأخوذ عن رواية للكاتب ألكسندر دوماس.

وارتدت ماسيل فستاناً بذيل أبيض مزين بصورة للمسيح أثناء وقوفها على السجادة الحمراء، وشوهدت حارسة الأمن التي اشتبكت سابقاً مع المغنية كيلي رولاند، وهي ترشدها إلى الداخل أثناء محاولتها التقاط الصور.

وظهرت الحارسة وهي تضع ذراعها على رأس ماسيل وصدرها، الأمر الذي دفعها إلى وضع يدها على وجهها.