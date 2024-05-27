بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني

بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني

من منّا لا يتذكّر وسم "عروس الحلانيّة" الّذي تصدّر مواقع التواصل الاجتماعي يوم دخلت الفنانة الشابة ماريتا الحلاني القفص الذهبي؟

يبدو أن لقب "بنت البيت" سيكون لقب شقيقتها دانا عاصي الحلاني الّتي تستعد للزواج من الشاب آلان سعد.

وفي التفاصيل، أعادت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي نشر فيديو طلب يد دانا إبنة الفنان عاصي الحلاني للزواج عبر خاصيّة القصص القصيرة على انستغرام، وباركت لها بعبارة "شو هالخبريّة الحلوة بعد نهار تعب. مبروك يا بنت البيت".