الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"

الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"

تعرّض الفنان المصري محمد رمضان لموقفٍ غير مُتوقّع خلال إحياء نهائي دوري أبطال إفريقيا على ملعب استاد القاهرة الدولي في العاصمة المصرية.

وفي التفاصيل، رفض جمهور نادي الأهلي المصري افتتاح النجم المصري محمد رمضان نهائي دوري أبطال إفريقيا بأغنية راقصة.

وأدار الجمهور ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين" تضامناً مع القضيّة الفلسطينيّة، وهو الأمر الّذي وصفه بعض روّاد الإنترنت بعبارة "جمهور الأهلي عمل معاه الواجب".