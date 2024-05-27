نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!

نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!

يتصدّر هاشتاغ "مجزرة رفح" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في لبنان عبر منصّة X، وقد شارك نجوم لبنان بمنشورات جديدة في هذا الإطار.

وفي التفاصيل، كتبت الفنانة إليسا "الصور والأصوات من رفح ما رح تروح من بالي. الانسانية ماتت مبارح وصرلها من ٧ تشرين ميتة. يا رب لو شو ما صلينا قليل وشو ما طلبنا ما رح يكفي. ارحم هالناس والاطفال وارحم فلسطين. شو هالاجرام، هيدي الديمقراطية يللي عم تصدروا للعالم؟".

أمّا الفنان عامر زيان فكتب "صباح الخير للجميع، بداية أسبوع جديد وأهداف جديدة ت نشتغل عليها، وأمنية وحيدة بالقلب... السلام والأمن والأمان!".

وتابع زيان في تغريدة ثانية " الإجرام اللي عم نشوفو بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين صعبة عقل بشري يتحمّلو. لازم الكل يصرخ صرخة إنسانية بوجه الإبادة اللي عم بتصير".

كما كتبت الفنانة نانسي عجرم "كنت بتمنى كون عم صبّح عليكن وقلكن صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون. صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال".

بدورها، كتبت الفنانة كارول سماحة "أنا قلبي احترق وما عم بقدر استوعب! اللّي عم نشوفوا مش مشاهد بأفلام هي مشاهد من الواقع حتّى العقل ما بيستوعب إنها حقيقة... شو بعد في أكتر من هيك مجزرة وإجرام وإبادة حتّى العالم يتحرّك بوجه هالكيان المجرم؟".