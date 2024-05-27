الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
30
o
البقاع
31
o
الجنوب
31
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
31
o
كسروان
31
o
متن
31
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!
فنّ
2024-05-27 | 05:09
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!
نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!
يتصدّر هاشتاغ "مجزرة رفح" قائمة الهاشتاغات الأكثر تداولاً في لبنان عبر منصّة X، وقد شارك نجوم لبنان بمنشورات جديدة في هذا الإطار.
وفي التفاصيل، كتبت الفنانة إليسا "الصور والأصوات من رفح ما رح تروح من بالي. الانسانية ماتت مبارح وصرلها من ٧ تشرين ميتة. يا رب لو شو ما صلينا قليل وشو ما طلبنا ما رح يكفي. ارحم هالناس والاطفال وارحم فلسطين. شو هالاجرام، هيدي الديمقراطية يللي عم تصدروا للعالم؟".
أمّا الفنان عامر زيان فكتب "صباح الخير للجميع، بداية أسبوع جديد وأهداف جديدة ت نشتغل عليها، وأمنية وحيدة بالقلب... السلام والأمن والأمان!".
وتابع زيان في تغريدة ثانية " الإجرام اللي عم نشوفو بحق الشعب الفلسطيني وأطفال فلسطين صعبة عقل بشري يتحمّلو. لازم الكل يصرخ صرخة إنسانية بوجه الإبادة اللي عم بتصير".
كما كتبت الفنانة نانسي عجرم "كنت بتمنى كون عم صبّح عليكن وقلكن صباح الخير بس صور الأشلاء والقصف على الأبرياء بالمخيمات بتبكّي وما بتدل إلا عالشرّ اللي معبّا الكون. صار بدا معجزة لتتحرك ضمائر حكام العالم. ولوقتها ما في إلا الصلاة وصدى صريخ الأطفال".
بدورها، كتبت الفنانة كارول سماحة "أنا قلبي احترق وما عم بقدر استوعب! اللّي عم نشوفوا مش مشاهد بأفلام هي مشاهد من الواقع حتّى العقل ما بيستوعب إنها حقيقة... شو بعد في أكتر من هيك مجزرة وإجرام وإبادة حتّى العالم يتحرّك بوجه هالكيان المجرم؟".
آخر الأخبار
فنّ
مجزرة رفح
اليسا
نانسي عجرم
عامر زيان
كارول سماحة
الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
0
أخبار دولية
18:06
حماس تدعو الفلسطينيين إلى الإنتفاض والخروج بمسيرات غاضبة بعد مجزرة رفح
أخبار دولية
18:06
حماس تدعو الفلسطينيين إلى الإنتفاض والخروج بمسيرات غاضبة بعد مجزرة رفح
0
فنّ
2024-05-25
كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟
فنّ
2024-05-25
كارول سماحة تحيّر الجمهور... هل تشعر بالكآبة؟
0
فنّ
2024-05-25
ماريتا الحلاني على خطى نانسي عجرم
فنّ
2024-05-25
ماريتا الحلاني على خطى نانسي عجرم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:00
الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"
فنّ
05:00
الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"
0
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
0
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
0
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
فنّ
03:34
نانسي عجرم تقفز على الترامبولين مع ابنتها... ولقطات من حديقة الفيلا الخاصّة بها
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مفاوضات الأسرى في المربع الأول ... والتصعيد مستمر
تقارير نشرة الاخبار
13:22
مفاوضات الأسرى في المربع الأول ... والتصعيد مستمر
0
أخبار دولية
00:33
قادة عرب يزورون الصين هذا الأسبوع
أخبار دولية
00:33
قادة عرب يزورون الصين هذا الأسبوع
0
رياضة
06:19
المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ينهي مسيرته الكروية
رياضة
06:19
المدافع الإيطالي ليوناردو بونوتشي ينهي مسيرته الكروية
0
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
0
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
0
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:35
جمهور النجمة عبير نعمة كان على موعد مع حفلها في كازينو لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
المهرجانات قوة إقتصادية للبنان…
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
2
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
4
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
أخبار دولية
08:17
تعيين فيصل المجفل سفيرا جديدا للسعودية لدى سوريا
5
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
6
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
7
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
موضة وجمال
11:10
مهرجان كان 2024...إليكم أفضل الإطلالات التي أذهلت العالم على السجادة الحمراء! (صور)
8
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
خبر عاجل
00:47
التحكم المروري: يطلب من السائقين توخي الحذر وتخفيف السرعة بسبب تسرب الزيوت على اوتوستراد خلدة باتجاه بيروت والعمل جار للمعالجة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير في المحلة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More