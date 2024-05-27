"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!

قُتل الممثل الأميركي جوني واكتور عن عمر يناهز 37 عاماً رمياً بالرصاص يوم السبت الفائت في لوس انجلوس وفقاً لموقع TMZ.وقالت والدته سكارليت إن "جوني وزميله شاهدا ثلاثة رجال أثناء محاولتهم سرقة المحوّل الحفاز من سيارته، وعلى الرغم من أنه لم يحاول إيقافهم، إلا أنهم أطلقوا النار عليه".وتابعت: " تم نقل جوني بعد ذلك إلى المستشفى، حيث أعلن وفاته في وقت مبكر من صباح يوم السبت".كما أكد وكيل واكتور، ديفيد شاوول، وفاته للناس وقال إن موكله الراحل كان "شخصاً مذهلاً".وأضاف: "ليس مجرد ممثل موهوب ملتزم بمهنته ولكنه مثال أخلاقي حقيقي لكل من عرفه، ويجسد العمل الجاد والمثابرة والموقف الذي لا يستسلم أبدًا".وبدوره، أشاد حساب مسلسل المستشفى العام الرسمي بالممثل الراحل في منشور جاء فيه: "إن عائلة المستشفى العام بأكملها تشعر بالحزن الشديد لسماع نبأ وفاة جوني واكتور".