الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
البقاع
31
o
الجنوب
29
o
الشمال
32
o
جبل لبنان
30
o
كسروان
29
o
متن
29
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
فنّ
2024-05-27 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
قُتل الممثل الأميركي جوني واكتور عن عمر يناهز 37 عاماً رمياً بالرصاص يوم السبت الفائت في لوس انجلوس وفقاً لموقع TMZ.
وقالت والدته سكارليت إن "جوني وزميله شاهدا ثلاثة رجال أثناء محاولتهم سرقة المحوّل الحفاز من سيارته، وعلى الرغم من أنه لم يحاول إيقافهم، إلا أنهم أطلقوا النار عليه".
وتابعت: " تم نقل جوني بعد ذلك إلى المستشفى، حيث أعلن وفاته في وقت مبكر من صباح يوم السبت".
كما أكد وكيل واكتور، ديفيد شاوول، وفاته للناس وقال إن موكله الراحل كان "شخصاً مذهلاً".
وأضاف: "ليس مجرد ممثل موهوب ملتزم بمهنته ولكنه مثال أخلاقي حقيقي لكل من عرفه، ويجسد العمل الجاد والمثابرة والموقف الذي لا يستسلم أبدًا".
وبدوره، أشاد حساب مسلسل المستشفى العام الرسمي بالممثل الراحل في منشور جاء فيه: "إن عائلة المستشفى العام بأكملها تشعر بالحزن الشديد لسماع نبأ وفاة جوني واكتور".
المصدر
آخر الأخبار
فنّ
شخصاً
مذهلاً"...مقتل
أميركي
رمياً
بالرصاص!
نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-04-25
بعد سقوطه في مهرجان "كوتشيلا"...مغني أميركي شهير يلغي جولته الغنائية
فنّ
2024-04-25
بعد سقوطه في مهرجان "كوتشيلا"...مغني أميركي شهير يلغي جولته الغنائية
0
فنّ
2024-04-19
سيدني سويني ترد على انتقادات منتجة أميركية شهيرة لها: "مخزية"
فنّ
2024-04-19
سيدني سويني ترد على انتقادات منتجة أميركية شهيرة لها: "مخزية"
0
فنّ
2024-04-17
منتجة كبيرة تنتقد ممثلة أميركية: "ليست جميلة ولا تُجيد التمثيل"
فنّ
2024-04-17
منتجة كبيرة تنتقد ممثلة أميركية: "ليست جميلة ولا تُجيد التمثيل"
0
أخبار دولية
2024-04-11
بكين تقول إنها تعرضت "للتشهير ولهجوم" خلال القمة الأميركية اليابانية في واشنطن
أخبار دولية
2024-04-11
بكين تقول إنها تعرضت "للتشهير ولهجوم" خلال القمة الأميركية اليابانية في واشنطن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:09
نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!
فنّ
05:09
نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!
0
فنّ
05:00
الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"
فنّ
05:00
الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"
0
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
0
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2024-05-23
معلّمة تتحدى قوانين الجاذبية...ما فعلته أذهل الطلاب! (فيديو)
منوعات
2024-05-23
معلّمة تتحدى قوانين الجاذبية...ما فعلته أذهل الطلاب! (فيديو)
0
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
0
حال الطقس
2024-03-19
سلسلة من المنخفضات الجوية تسيطر على طقس لبنان
حال الطقس
2024-03-19
سلسلة من المنخفضات الجوية تسيطر على طقس لبنان
0
موضة وجمال
2023-09-17
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
موضة وجمال
2023-09-17
"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
أخبار لبنان
07:25
ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا
0
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
أخبار دولية
06:24
التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل
0
أخبار دولية
00:18
الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي
أخبار دولية
00:18
الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي
0
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
تقارير نشرة الاخبار
15:00
محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:54
تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني
0
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
أخبار لبنان
13:49
إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار
0
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
رياضة
13:38
حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
فنّ
14:00
في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)
2
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
فنّ
11:57
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
3
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
تقارير نشرة الاخبار
13:36
لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق
4
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
فنّ
03:12
بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني
5
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
فنّ
03:53
أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)
6
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
فنّ
04:29
راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر
7
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
أمن وقضاء
13:18
بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI
8
حال الطقس
00:27
طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
حال الطقس
00:27
طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More