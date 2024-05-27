الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
لآخر العمر
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!

فنّ
2024-05-27 | 08:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
&quot;كان شخصاً مذهلاً&quot;...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!

"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!

قُتل الممثل الأميركي جوني واكتور عن عمر يناهز 37 عاماً رمياً بالرصاص يوم السبت الفائت في لوس انجلوس وفقاً لموقع TMZ.

وقالت والدته سكارليت إن "جوني وزميله شاهدا ثلاثة رجال أثناء محاولتهم سرقة المحوّل الحفاز من سيارته، وعلى الرغم من أنه لم يحاول إيقافهم، إلا أنهم أطلقوا النار عليه".

وتابعت: " تم نقل جوني بعد ذلك إلى المستشفى، حيث أعلن وفاته في وقت مبكر من صباح يوم السبت".

كما أكد وكيل واكتور، ديفيد شاوول، وفاته للناس وقال إن موكله الراحل كان "شخصاً مذهلاً".

وأضاف: "ليس مجرد ممثل موهوب ملتزم بمهنته ولكنه مثال أخلاقي حقيقي لكل من عرفه، ويجسد العمل الجاد والمثابرة والموقف الذي لا يستسلم أبدًا".

وبدوره، أشاد حساب مسلسل المستشفى العام الرسمي بالممثل الراحل في منشور جاء فيه: "إن عائلة المستشفى العام بأكملها تشعر بالحزن الشديد لسماع نبأ وفاة جوني واكتور".

المصدر

آخر الأخبار

فنّ

شخصاً

مذهلاً"...مقتل

أميركي

رمياً

بالرصاص!

نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-04-25

بعد سقوطه في مهرجان "كوتشيلا"...مغني أميركي شهير يلغي جولته الغنائية

LBCI
فنّ
2024-04-19

سيدني سويني ترد على انتقادات منتجة أميركية شهيرة لها: "مخزية"

LBCI
فنّ
2024-04-17

منتجة كبيرة تنتقد ممثلة أميركية: "ليست جميلة ولا تُجيد التمثيل"

LBCI
أخبار دولية
2024-04-11

بكين تقول إنها تعرضت "للتشهير ولهجوم" خلال القمة الأميركية اليابانية في واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
05:09

نجوم لبنان يعلّقون على مجزرة رفح... صعبة عقل بشري يتحمّل!

LBCI
فنّ
05:00

الجمهور أدار ظهره لمحمد رمضان وهتف "فلسطين"... "عملوا معاه الواجب"

LBCI
فنّ
04:29

راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر

LBCI
فنّ
03:53

أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
2024-05-23

معلّمة تتحدى قوانين الجاذبية...ما فعلته أذهل الطلاب! (فيديو)

LBCI
منوعات
2024-05-22

مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)

LBCI
حال الطقس
2024-03-19

سلسلة من المنخفضات الجوية تسيطر على طقس لبنان

LBCI
موضة وجمال
2023-09-17

"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
07:25

ميقاتي عرض مع لازارو للقرار 1701 ومع سليم للاوضاع الامنية واطلع من لازاريني على الاوضاع المالية للاونروا

LBCI
أخبار دولية
06:24

التطورات في قطاع غزة توسطت تصريحات عدد من المسؤولين في بروكسل

LBCI
أخبار دولية
00:18

الرئيس الكوري الجنوبي: سيول وطوكيو وبكين تتفق على تعزيز التعاون الثلاثي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
15:00

محطة Drive Throw جديدة في الفيدار بالتعاون بين IPT ومؤسسة إدارة نفايات لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

تحفة معمارية جديدة في أبو ظبي بتوقيع لبناني

LBCI
أخبار لبنان
13:49

إحتفال في مزار سيدة لبنان حريصا في ختام الشهر المريمي

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

طرابلس: عاصمة الثقافة العربية تجمع لبنانيين من كافة الأعمار والمناطق حول الثقافة والآثار

LBCI
رياضة
13:38

حصيلة الأيام الأربعة في اليوم الختامي لمهرجان بيروت الرياضي مباشرةً من الفوروم دو بيروت

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
14:00

في أجواء رومانسية...حبيب دانا الحلاني يطلب يدها للزواج على شاطئ البحر (فيديو)

LBCI
فنّ
11:57

بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

لكل مواليد الـ٢٠٠٦ وما دون ... قريباً جداً سيصبح بإمكانكم الحصول على دفتر سوق

LBCI
فنّ
03:12

بعد "عروس الحلانيّة" ماريتا... نادين الراسي تبارك لـ "بنت البيت" دانا عاصي الحلاني

LBCI
فنّ
03:53

أويس مخللاتي بطل "الهيبة" يحسم الجدل... هل هو مثلي الجنس؟ (فيديو)

LBCI
فنّ
04:29

راغب علامة أشعل الأجواء.. فيديو من حفل زفاف ميشال الياس المر

LBCI
أمن وقضاء
13:18

بعد انتشار خبر عن تعرض قاصر سوري للإغتصاب من قبل عراقيين في الحمرا... هذا ما أوضحته معلومات الـLBCI

LBCI
حال الطقس
00:27

طقس حار ومغبر مع احتمال تساقط الامطار في بعض المناطق

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More