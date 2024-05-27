فيلمان يتنافسان بشراسة على صدارة شبّاك التذاكر في أميركا الشمالية... تعرّفوا عليهما!

حقق فيلما "ذي غارفيلد موفي" The Garfield Movie و"فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" Furiosa: A Mad Max Saga إيرادات متقاربة بعد تنافسهما بشراسة على صدارة شباك التذاكر في أميركا الشمالية خلال عطلة نهاية الأسبوع الطويلة في الولايات المتحدة، وفق وكالة "فرانس برس".وأفادت شركة "إكزبيتر ريليشنز" المتخصصة بأن إيرادات الفيلم المقتبس عن المغامرات الفكاهية للقط الشهير غارفيلد المحب لللازانيا، من بطولة كريس برات وإنتاج شركة "سوني"، يُفترَض أن تصل إلى 31,9 مليون دولار من الجمعة إلى الاثنين.وأضافت أن "فيوريوسا: إيه ماد ماكس ساغا" الذي أنتجته شركة "وارنر براذرز"، وهو الجزء الخامس من السلسلة التي تجري أحداثها في أجواء نهاية العالم، حل في المركز الثاني بإيرادات بلغت 31,5 مليون دولار.واشار موقع "إكزبيتر ريليشنز" إلى أن الفيلم الروائي الطويل للمخرج جورج ميلر تصدّر ترتيب شباك التذاكر استناداً إلى الإيرادات المحققة من الجمعة إلى الأحد، ولكن من دون احتساب عطلةالاثنين في الولايات المتحدة، وأن الترتيب النهائي مرهون بمداخيل الأيام الأربعة.ويُقترض أن تصدر الأرقام النهائية الثلاثاء.وقال المحلل في شركة الأبحاث "فرانشايز إنترتينمنت ريسيرتش" ديفيد أ. غروس إن "غارفيلد" ليس من بين نخبة أفلام الرسوم المتحركة لكن موازنته معقولة"، وهو "يحقق ما ينبغي أن يحققه".إلاّ أن إيرادات "فيوريوسا" في المقابل مخيّبة للآمال، بحسب غروس الذي وصف حصيلة عروضه الأولى بأنها "بداية ضعيفة لهذا الجزء الخامس"، مع أن الفيلم لاقى استحسان النقاد والجمهور.وتراجع فيلم "إف" If الخيالي إلى المركز الثالث، إذ حصد 21 مليون دولار. ويتناول الفيلم الذي أنتجته شركة "باراماونت" الأميركية قصة فتاة تبلغ 12 عاما تتمتع بقدرة على رؤية مخلوقات خيالية، وهو من بطولة كايلي فليمنغ وراين رينولدز.وحلّ رابعاً بإيرادات بلغت 17,1 مليون دولار فيلم الخيال العلمي "كينغدم أوف ذي بلانِت اوف ذي ايبس" Kingdom of the Planet of the Apes، وهو أحدث عمل من سلسلة "بلانِت اوف ذي ايبس".أما في المرتبة الخامسة فجاء"ذي فال غاي" The Fall guy من إنتاج شركة "يونيفرسال". وحقق الفيلم الذي يتولى بطولته راين غوسلينغ في دور ممثل مجازفات إيرادات بلغت 7,8 مليون دولار.