لهذا السبب... سبرينغستين يُعلن إرجاء 3 حفلات إضافية من جولته الأوروبية!

لهذا السبب... سبرينغستين يُعلن إرجاء 3 حفلات إضافية من جولته الأوروبية!



أعلن مغني الروك الأميركي بروس سبرينغستين في منشور له عبر حسابه على انستغرام، عن إرجاء ثلاث حفلات له في براغ وميلانو بسبب فقدانه صوته، وذلك بحسب ما جاء في وكالة "فرانس برس".



وأوضح المنشور أن "بروس يتعافى بسهولة، ويتطلع بفارغ الصبر مع فرقة "إي ستريت باند" E Street Band إلى استكمال جولتهم الناجحة جداً على الملاعب الأوروبية" بحفلة تقام "في 12 حزيران في مدريد".



وأشار إلى أن "فحصاً إضافياً أجراه الأطباء" بعد إلغاء الحفلة في مرسيليا مساء السبت بسبب "مشكلات في الصوت"، بيّن وجوب ألاّ يُحيي المغني "أي حفلة خلال الأيام العشرة المقبلة".



وكان من المقرر أن تكون لسبرينغستين حفلة في براغ في 28 أيار الجاري وأخريان في ميلانو في الأول والثالث من حزيران.



وأكد المنشور أن "مواعيد جديدة لهذه الحفلات ستُعلن سريعاً"، وأن في إمكان الراغبين استعادة الثمن الذي دفعوه لقاء تذاكرهم للحفلات المؤجلة.



وكانت حفلة سبرينغستين في ملعب "أورانج فيلودروم" في مرسيليا مساء السبت، وهي الوحيدة في فرنسا ضمن برنامجه، أُلغِيَت في اللحظة الأخيرة، بينما كان كثر من محبي سبرينغستين موجودين في الموقع الذي يتسع لنحو 60 ألف متفرج.



وأعلن الفنان البالغ 74 عاما في أيلول الفائت إرجاء حفلاته المقررة في الولايات المتحدة إلى سنة 2024 من أجل "التعافي من قرحة في المعدة".