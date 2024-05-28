الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله

الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله



توفي فجر اليوم الممثل القدير فؤاد شرف الدين، صاحب لقب كابتن الشاشة العربية، في مستشفى هارون حيث كان يخضع للعلاج بعد عملية في الرأس.



ويُذكر أن فؤاد شرف الدين هو مخرج وممثل ومؤلف لبناني ولد عام 1941، عُرف في السبعينيات والثمانينيات خاصة من خلال أدوار الحركة، ومن أبرز أعماله كممثل مسلسل "الدالي" بجزئيه الاثنين مع النجم نور الشريف و"خطوط حمراء" عام 2012.



وانطلقت بدايته كمخرج ومؤلف من خلال فيلم "الصرخة" عام 1985، وكان قد شارك فؤاد شرف الدين مؤخرًا في مسلسل "2024" الذي عُرض في رمضان الفائت، وفي فيلم "الرب يراني".



وكان الراحل الكبير متمسكًا بعشقه لبنان حتى النفس الأخير من حياته، وتفاعل نجوم الوسط الفني ورواد السوشال ميديا مع الخبر الحزين ونعوه بأصدق الكلمات والعبارات.