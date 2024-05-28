ليليان نمري تودّع فؤاد شرف الدين بغصّة: الكبار ما بيموتوا

ليليان نمري تودّع فؤاد شرف الدين بغصّة: الكبار ما بيموتوا

ودّعت الممثلة اللبنانيّة ليليان نمري بغصّة الممثل والمخرج والمؤلّف اللبناني القدير فؤاد شرف الدين الّذي غيّبه الموت عن عمر ناهز 83 عاماً.

وكتبت الممثلة ليليان نمري "وداعاً كابتن الشاشة العربية. فؤاد شرف الدين الله يرحمك ويصبّر عيلتك ومحبينك، الكبار ما بيموتوا بيتخّلدوا بأعمالهم وذكراهم، البقاء لله وإلى اللقاء، على رجاء القيامة نصبُر".