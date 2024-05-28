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ميريام فارس تصلّي مع ابنها جايدن من أجل فلسطين

ميريام فارس تصلّي مع ابنها جايدن من أجل فلسطين

دعت النجمة اللبنانيّة ميريام فارس متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي لرفع الصلاة من أجل فلسطين، وذلك تفاعلاً مع أحداث مجزرة رفح. في التفاصيل، كتبت الفنانة ميريام فارس " خلّينا كلنا نوحّد صلواتنا ودعواتنا على روح الضحايا والأطفال الأبرياء، مثل ما هلق عم نعمل انا وجايدن". وأضافت ميريام قائلةً "يا ربي بشي أعجوبة توقّف اللي عم بصير".