الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
26
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
وجعة راس
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
26
o
الجنوب
23
o
الشمال
25
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
24
o
متن
24
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)
فنّ
2024-05-28 | 10:32
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)
ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)
أثبت الممثل تشارلز دانس أن العمر هو مجرد رقم بعد أن ظهر بكامل لياقته البدنية عاريا على أحد الشواطئ، وفق ما نقل موقع "
ديلي ميل
" البريطاني.
وفي التفاصيل، تم تصوير الممثل البالغ من العمر 77 عامًا لحظة استمتاعه بأشعة الشمس على شاطئ العراة في جزيرة فورمينتيرا الإسبانية مع صديقته الخمسينية أليساندرا ماسي.
وأظهرت اللقطات تمتّع دانس بلياقة بدنية مذهلة، فليس من المستغرب أن يتمتع بالثقة اللازمة لخلع ملابسه وهو في السبعينات من عمره.
وكشف دانس أنه لا يزال أنيقًا كظهوره لأول مرة على الشاشة عام 1981، وذلك بعد اعترافه بأنه ما زال يشعر أن عمره 25 عامًا، وهو "مهووس" بالسباحة.
وفي مقابلات مختلفة، كشف دانس أنه يحاول الذهاب للسباحة يوميًا للحفاظ على بنيته النحيفة.
وناقش دانس سابقًا كيفية ركوبه للدراجة كل يوم أيضًا، فهو يستخدمها للذهاب من وإلى منزله في لندن للسباحة الصباحية.
وعندما لا يمارس السباحة أو ركوب الدراجات، كشف دانس أيضًا أنه يمارس اليوغا والبيلاتس ورفع الأثقال.
ويُذكر أنه على مدار 40 عامًا من حياته المهنية، حصل دانس على أدوار البطولة في جيمس بوند، غايم أوف ثرونز وذا كراون، وغيرها من الأعمال العالمية.
آخر الأخبار
فنّ
يستعرض
أثناء
السباحة
للعراة!
(صورة)
التالي
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
لهذا السبب... سبرينغستين يُعلن إرجاء 3 حفلات إضافية من جولته الأوروبية!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2024-05-26
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
فنّ
2024-05-26
بفستان مزيّن بصورة المسيح...ممثلة شهيرة تثير الجدل في مهرجان كان وهذا ما فعلته مع حارسة الأمن! (صورة)
0
فنّ
2024-04-07
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
فنّ
2024-04-07
العثور على ممثل أميركي شهير جثة داخل سيارته... ماذا تبيّن؟ (صورة)
0
فنّ
2024-05-27
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
فنّ
2024-05-27
"كان شخصاً مذهلاً"...مقتل ممثل أميركي شهير رمياً بالرصاص!
0
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
منوعات
2024-05-22
مذيعة شهيرة تتعرّض لموقف مضحك أثناء البث المباشر: "كان عليّ الاستسلام بعد قليل" (فيديو)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
فنّ
05:04
الموت يؤلم أحمد ماضي
فنّ
05:04
الموت يؤلم أحمد ماضي
0
فنّ
04:59
ميريام فارس تصلّي مع ابنها جايدن من أجل فلسطين
فنّ
04:59
ميريام فارس تصلّي مع ابنها جايدن من أجل فلسطين
0
فنّ
04:38
نانسي عجرم أو أختها نادين؟.. الشقيقتان تجتمعان في فيديو واحد
فنّ
04:38
نانسي عجرم أو أختها نادين؟.. الشقيقتان تجتمعان في فيديو واحد
0
فنّ
04:18
نوال الزغبي تعانق وائل كفوري بحرارة... "من حلاه العقل طاير" (فيديو)
فنّ
04:18
نوال الزغبي تعانق وائل كفوري بحرارة... "من حلاه العقل طاير" (فيديو)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
05:36
زيلينسكي يتهم بوتين بمحاولة "إفشال" قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا
أخبار دولية
05:36
زيلينسكي يتهم بوتين بمحاولة "إفشال" قمة سويسرا حول السلام في أوكرانيا
0
اقتصاد
07:45
شقير يعلن تأسيس وإطلاق "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة باسم البواب
اقتصاد
07:45
شقير يعلن تأسيس وإطلاق "تجمع الشركات اللبنانية" برئاسة باسم البواب
0
اقتصاد
2024-05-24
انخفاض في أسعار المحروقات
اقتصاد
2024-05-24
انخفاض في أسعار المحروقات
0
اقتصاد
2024-02-28
إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟
اقتصاد
2024-02-28
إرتفاع في أسعار البنزين..ماذا عن المازوت والغاز؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
07:57
اعتصام امام السراي للمطالبة باصدار نتائج الكلية الحربية
أخبار لبنان
07:57
اعتصام امام السراي للمطالبة باصدار نتائج الكلية الحربية
0
أخبار دولية
06:32
إسبانيا تعلن رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية
أخبار دولية
06:32
إسبانيا تعلن رسميا اعترافها بالدولة الفلسطينية
0
أخبار لبنان
05:15
ميقاتي: لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيّبَ احدا
أخبار لبنان
05:15
ميقاتي: لا نريد ان نختصر احداً ولا ان نغيّبَ احدا
0
أخبار لبنان
03:05
أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا
أخبار لبنان
03:05
أبو فاعور ممثلا جنبلاط في إطلاق ورشة طلاء واجهات سوق راشيا: راشيا تحمل مخزونا سياحيا بيئيا تراثيا كبيرا
0
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم
تقارير نشرة الاخبار
14:04
منتخب لبنان للتوتش يتابع تحضيراته قبل مشاركته في بطولة العالم
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين
تقارير نشرة الاخبار
14:02
الاحتجاجات الأرمنية مستمرة منذ أكثر من أسبوعين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية
تقارير نشرة الاخبار
13:40
الإعتراف بدولة فلسطين.. جزء من الحل العربي الشامل للقضية الفلسطينية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين
تقارير نشرة الاخبار
13:36
علقتها علقة… حملة وزارة الصحة ضد التدخين
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية
تقارير نشرة الاخبار
13:33
شركات محلية وعالمية راغبة بإنتاج الكهرباء عبر الطاقة الشمسية
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار البنزين والغاز...
اقتصاد
02:08
انخفاض في أسعار البنزين والغاز...
2
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين
تقارير نشرة الاخبار
13:26
بالأرقام... اليكم أعداد النازحين الذين يقطنون قرى وادي خالد مقابل أعداد اللبنانيين
3
فنّ
02:15
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
فنّ
02:15
الموت يغيّب كابتن الشاشة العربية... الممثل القدير فؤاد شرف الدين في ذمة الله
4
منوعات
15:57
خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)
منوعات
15:57
خلال حفل زفافهما...عريس يفاجئ زوجته بهدية غير متوقعة! (فيديو)
5
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
تقارير نشرة الاخبار
13:28
إسرائيل تواجه وضعاً غير مسبوق في بعض مستوطنات الشمال.. وإحداها خرجت عن سلطة الدولة
6
امن وقضاء
14:05
أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا
امن وقضاء
14:05
أمين سر مطرانية صيدا للروم الملكيين تعرّض لاعتداء على طريق جزين صيدا
7
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أوروبا للدول المستضيفة للاجئين السوريين: اللاجئون باقون…
تقارير نشرة الاخبار
13:23
أوروبا للدول المستضيفة للاجئين السوريين: اللاجئون باقون…
8
صحة وتغذية
13:49
6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!
صحة وتغذية
13:49
6 علامات تحذيرية تنذر بإصابتك بسرطان الجلد!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More