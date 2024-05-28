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ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)

فنّ
2024-05-28 | 10:32
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ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)
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ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)

ممثل شهير يستعرض جسده أثناء السباحة على شاطئ للعراة! (صورة)

أثبت الممثل تشارلز دانس أن العمر هو مجرد رقم بعد أن ظهر بكامل لياقته البدنية عاريا على أحد الشواطئ، وفق ما نقل موقع "ديلي ميل" البريطاني.

وفي التفاصيل، تم تصوير الممثل البالغ من العمر 77 عامًا لحظة استمتاعه بأشعة الشمس على شاطئ العراة في جزيرة فورمينتيرا الإسبانية مع صديقته الخمسينية أليساندرا ماسي.

وأظهرت اللقطات تمتّع دانس بلياقة بدنية مذهلة، فليس من المستغرب أن يتمتع بالثقة اللازمة لخلع ملابسه وهو في السبعينات من عمره.

وكشف دانس أنه لا يزال أنيقًا كظهوره لأول مرة على الشاشة عام 1981، وذلك بعد اعترافه بأنه ما زال يشعر أن عمره 25 عامًا، وهو "مهووس" بالسباحة.  

وفي مقابلات مختلفة، كشف دانس أنه يحاول الذهاب للسباحة يوميًا للحفاظ على بنيته النحيفة. 

وناقش دانس سابقًا كيفية ركوبه للدراجة كل يوم أيضًا، فهو يستخدمها للذهاب من وإلى منزله في لندن للسباحة الصباحية.

وعندما لا يمارس السباحة أو ركوب الدراجات، كشف دانس أيضًا أنه يمارس اليوغا والبيلاتس ورفع الأثقال.

ويُذكر أنه على مدار 40 عامًا من حياته المهنية، حصل دانس على أدوار البطولة في جيمس بوند، غايم أوف ثرونز وذا كراون، وغيرها من الأعمال العالمية.
 

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