نجمة بريطانية تتجه نحو الاعتزال: "لا أستطيع أن أرى"

لمّحت الممثلة جودي دينش إلى أن مستقبل مسيرتها السينمائية على وشك الانتهاء، وفق موقع "ديلي ميل".

ولم تظهر الممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار، 89 عاما، على الشاشة الكبيرة منذ أن لعبت دور البطولة في فيلم Spirited عام 2022، واعترفت بأنها ليس لديها أي مشاريع مستقبلية في طور الإعداد وسط معاركها مع بصرها.

وعندما سُئلت عما إذا كانت لديها أي خطط لمزيد من التمثيل في الأفلام، قالت النجمة لأحد الصحفيين: "لا، لا، لا أستطيع حتى أن أرى!".

وذكرت صحيفة "ذا ميرور" البريطانية أنه عندما تم الاتصال بوكيل نجمة "فيلومينا" للحصول على توضيح بشأن تعليقات جودي، أصرّ على أنه ليس هناك أي شيء آخر ليقوله.

وقال وكيلها: "ليس لدى جودي ما تضيفه أكثر من كل ما ذكرته للصحفي".

ولكن في نهاية عام 2022، رفضت جودي الاستسلام وقالت إنها لن تتقاعد في أي وقت قريب على الرغم من حالتها الصحية، على الرغم من اعترافها حينها بأنها "سيئة".

ووفقًا لهيئة الخدمات الصحية الوطنية في بريطانيا، فإن التنكس البقعي المرتبط بالعمر (AMD) هو حالة شائعة تؤثر على الجزء الأوسط من الرؤية. عادةً ما يؤثر هذا المرض على الأشخاص في الخمسينيات والستينيات من عمرهم.