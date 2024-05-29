وسط المعركة القانونية بينهما... ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت تسقط اسم والدها!

أسقطت فيفيان، ابنة أنجلينا جولي وبراد بيت، اسم عائلة بيت من اسمها خلال تحضيرات مسرحية The Outsiders Playbill.

وساعدت الفتاة البالغة من العمر 15 عامًا، وهي واحدة من أبناء جولي وبيت الستة، الممثلة المخضرمة البالغة من العمر 48 عامًا في إنتاج العرض.

بالنسبة لمجلة "بيبول"، تم إدراج ابنة الزوجين السابقين على أنها فيفيان جولي في المسرحية، بدلاً من فيفيان جولي بيت.

ومن غير المعروف ما إذا كانت قد غيرت اسمها بشكل قانوني.

وتأتي هذه الخطوة بعد أمر جديد من القاضي الأسبوع وسط المعركة القانونية المستمرة بين جولي وبيت.