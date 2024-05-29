قبلات نادين نسيب نجيم على الستوري... لحظات رومنسيّة مع خطيبها ناريغ (صور)

قبلات نادين نسيب نجيم على الستوري... لحظات رومنسيّة مع خطيبها ناريغ (صور)

تشارك الممثلة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم متابعيها بيوميّاتها، وذلك عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق الصور انستغرام.

وأطلّت نادين نسيب نجيم في الساعات الماضية مرتديةً بدلة بيضاء اللون، وأرسلت قبلة في الهواء إلى متابعيها، كم التقطت صورة سيلفي مع خطيبها ناريغ أيضاً.

ونشرت نجيم فيديو آخر ظهرت فيه وهي تطبع قبلة على خد خطيبها رجل الأعمال السوري ناريغ ناربيكيان.