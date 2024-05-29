بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها

بعد غياب... هبة نور تخرج عن صمتها

استأنفت الممثلة السوريّة هبة نور نشاطها الالكتروني وعلّقت على أحداث فلسطين، وذلك بعد غياب دام حوالي ثلاثة أسابيع عن نشر المحتوى عبر حسابها على انستغرام على خلفية الفيديو الفاضح الّذي نُسب إليها، بعدما نفته مؤكدةً أنّه مفبرك عبر الذكاء الاصطناعي.

وفي التفاصيل، خرجت الممثلة هبة نور عن صمتها وعلّقت على مجزرة رفح بالقول: "نستودعك أهل رفح يا الله ...حسبنا الله ونعم الوكيل".

كما شاركت هبة نور بالحملة العالميّة للتضامن مع فلسطين، وذلك بنشر ستوري "كل العيون على رفح".