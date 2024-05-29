هل تكون وفاء الكيلاني نجمة مسلسل تيم حسن الجديد؟

هل تكون وفاء الكيلاني نجمة مسلسل تيم حسن الجديد؟

شارك الممثل السوري تيم حسن في فعاليات منتدى الإعلام العربي الّذي أقيم في دولة الإمارات العربيّة المتحدة، حيث أدلى بمعلومات جديدة عن أعماله المُقبلة.

وردّ الممثل تيم حسن على المعلومات الّتي تنتشر في الكواليس حول إمكانيّة حلول زوجته الإعلاميّة المصريّة وفاء الكيلاني كبطلة في عمله الدرامي الجديد.

واعتبر تيم حسن أن زوجته وفاء الكيلاني من الإعلاميات المهمّات في مجالها، ولكنّه يستبعد خوضها مجال التمثيل ومشاركتها البطولة في المسلسلات.