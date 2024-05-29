زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان

زياد برجي يساند أحمد ماضي في محنته... وزين العمر: سقطت أرزة من أرزات لبنان

تفاعل بعض النجوم مع خبر رحيل الشاعر اللبناني محمد ماضي، ودوّنوا منشورات التعازي لابنه الشاعر أحمد ماضي عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ومن بين المعزّين، ساند الفنان زياد برجي صديقه الشاعر أحمد ماضي في محنته، فكتب "ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة الشاعر القدير محمد ماضي. لقد فقدنا واحدًا من أعمدة الفن البارزة، رجلٌ كرّس حياته للكلمة والإبداع وأثرى بأعماله الفن. نتقدم بخالص التعازي والمواساة إلى عائلة الفقيد، سائلين الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون".

أمّا الفنان زين العمر فكتب " خبر حزين كتير رحيل الشاعر اللبناني الكبير المبدع محمد ماضي. ضيعان قلبك يا غالي يا طيب يا محب، رح تبقى بالقلب وبالفكر. محمد ماضي برحيلك عم تسقط ارزة من ارزات لبنان يللي أعطوا مجد كبير للفن اللبناني والعرب. إنها مشيئة الله، نفسك بالسما أبو أحمد".

وتابع زين العمر "تعازينا الحارة إلك خيي أحمد ومين خلّف ما مات، وأحرّ التعازي لكل العائلة الكريمة ولكل من عرفه وأحبه. الله يصبّر قلبك أحمد خسارة جسر البيت بتوّجع كتير، أسكنه الله فسيح جنّاته".