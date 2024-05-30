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تيكتوكر متهمة بتجارة المخدرات دولياً... تفكيك شبكة خطيرة هي بطلتها!
فنّ
2024-05-30 | 04:01
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تيكتوكر متهمة بتجارة المخدرات دولياً... تفكيك شبكة خطيرة هي بطلتها!
تيكتوكر متهمة بتجارة المخدرات دولياً... تفكيك شبكة خطيرة هي بطلتها!
ضجّ الشارع العراقي بخبر إدانة التيكتوكر الشهيرة "أم اللول" بتهمة تجارة المخدرات دولياً والحكم عليها بالسجن المؤبد.
وفي تفاصيل القضية الّتي شغلت روّاد الإنترنت في الساعات الماضية، أصدرت محكمة جنايات الرصافة حكماً بالسجن المؤبد على المدعوة "هديل خالد عبد رشيد" المُلقبة بـ "أم اللول" بعد ادانتها بتجارة المخدرات دولياً وتفكيك الشبكة الخطيرة الّتي تنتمي إليها.
وكانت "أم اللول" قد رُصدت وهي تقوم بنقل المواد المُخدّرة بقصد المتاجرة بها حيث اعتقلت أصولياً وبقرارٍ قضائي.
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