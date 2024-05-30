بعد تصريحها "هموت راقصة على المسرح".. نقل صوفينار إلى المستشفى (صورة)

بعد تصريحها "هموت راقصة على المسرح".. نقل صوفينار إلى المستشفى (صورة)

نُقلت الراقصة صوفينار إلى المستشفى، وكشفت في صورةٍ عبر خاصيّة القصص القصيرة عن تعرّضها لوعكةٍ صحيّة من دون الكشف عن أي تفاصيل إضافيّة وهو الأمر الّذي أقلق محبّيها على صحّتها.

وكانت الراقصة صوفينار قد أثارت جدلاً واسعاً بتصريحاتها الأخيرة بعد انتشار شائعة اعتزالها التمثيل، فنفت المعلومات المغلوطة بالقول "نفسي أعرف مين بتحلم أن صوفينار تعتزل الرقص؟ أنا هموت راقصة على المسرح، أنا لسه صغنن وحلو وقمر".