أثناء محاولته الفرار... القبض على ممثل أميركي شهير لهذا السبب!

ألقي القبض على ممثل في هوليوود بعد اتهامه بطعن حبيبته خبيرة التجميل لأكثر من 20 مرّة، في تكساس أثناء محاولته الفرار من الولايات المتحدة الأميركية إلى المكسيك.وزُعم أن الممثل نيك باسكوال اقتحم منزل آلي شيهورن في صنلاند بولاية كاليفورنيا حوالي الساعة 4:30 صباحًا يوم 23 أيار وطعنها مرّات عدة.وأصيبت شيهورن بجروح عدّة في رقبتها بالإضافة إلى جروح في ذراعيها وبطنها، وعثرت والدتها البديلة عليها في وقت لاحق من اليوم في مشهد دموي.وقالت كريستين وايت، الأم البديلة: " هذا ليس الشيء الذي يجب أن يحدث لأي شخص”.وتابعت: " لقد وجدتها واضطررت للذهاب إلى غرفة النوم حيث حدث ذلك، لم يكن مشهداً جميلاً".وتم اتهام باسكوال بمحاولة القتل والسطو على مسكن بالإضافة إلى اتهامه بـ "إلحاق أذى جسدي كبير بالضحية في ظروف تنطوي على عنف منزلي".وسيتم تسليم باسكوال إلى مقاطعة لوس أنجلوس حيث سيواجه الاتهامات المذكورة. كما سيواجه عقوبة بالسجن مدى الحياة في حال تم إدانته.وكانت شيهورن قد قدمت أمرًا تقييديًا ضد حبيبها السابق، قبل أيام من الهجوم، متهمة إياه بمهاجمتها في أربع مناسبات منفصلة على الأقل، وفقًا للأمر التقييدي الذي اطلعت عليه صحيفة ديلي ميل.وزعم الأمر أن باسكوال هاجم شيهورن مرّات عدة باستخدام الحزام وكسر الأبواب، ما أدّى إلى إصابتها بارتجاج في الدماغ بالإضافة إلى اغتصابها وخنقها.وفر باسكوال، الممثل الذي لعب أدوارًا ثانوية في العديد من المشاريع بما في ذلك Rebel Moon وHow I Met Your Mother، من مكان الحادث بعد الهجوم.وتم نقل شيهورن إلى المستشفى حيث تم وضعها في وحدة العناية المركزة في حال حرجة كما خضعت لعمليات جراحية متعددة.وصدرت لاحقاً مذكرة اعتقال بقيمة 1.075.000 دولار بحق باسكوال.وألقت السلطات القبض على باسكوال عند نقطة التفتيش الحدودية بين الولايات المتحدة والمكسيك في سييرا بلانكا، حسبما ذكر مكتب المدعي العام لمقاطعة كاليفورنيا يوم الأربعاء.وأعلن خبير التجميل جيد دورنوف الذي أنشأ صفحة لجمع التبرعات لشيهورن أنها "تتماثل للشفاء"، مضيفاً: " لا يزال الطريق طويلاً للغاية لكنها تواجهه بشجاعة وتصميم".