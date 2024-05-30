في باريس... معرض لأبرز أعمال الشرائط المصوّرة في العالم

في باريس... معرض لأبرز أعمال الشرائط المصوّرة في العالم



تتفاعل المئات من الرسوم الأصلية لشرائط مصوّرة من أوروبا والولايات المتحدة واليابان، مع ابتكارات رقمية وروائع من الرسم المعاصر، في معرض افتتح الأربعاء في مركز "بومبيدو" في باريس ويستمر إلى 4 تشرين الثاني.



ويبدأ هذا "الاحتفاء الاستثنائي بالفن التاسع" بمعرض أول بعنوان "الشرائط المصورة، 1964-2024" لم يسبق له مثيل من حيث حجمه وندرة مضمونه، بحسب القيّمَتين على المعرض إيمانويل باين وآن ليمونييه.



ويضم المعرض أكثر من 750 صفحة رسوم وغلافات أصلية ودفاتر ملاحظات ومقابلات غير منشورة لمئة وثلاثين ربعهم من النساء، تستعيد 60 عاماً من تاريخ القصص المصورة في أوروبا وشرائط المانغا الآسيوية والقصص المصورة الأميركية.



وفي القاعات الـ12، تجتمع صور معلّقة في الفراغ مع شاشات عملاقة، تُعرض عليها أفلام وأعمال رقمية تُرسَم مباشرة على الأجهزة اللوحية، بالإضافة إلى أعمال جدارية لم يسبق أن عُرضت، وفق ما نقلت وكالة "فرانس برس".



وفي موازاة المعرض، يقيم مركز جورج بومبيدو الوطني للفنون والثقافة سلسلة من الحفلات الموسيقية والحلقات النقاشية والمؤتمرات والعروض وورش العمل حتى 7 تموز، ومن ضيوف عطلة نهاية الأسبوع الأولى رسّام الكاريكاتور والشرائط المصوّرة الأميركي آرت سبيغلمان والكاتبة ورسّامة القصص المصوّرة الفرنسية اللبنانية زينة أبي راشد.