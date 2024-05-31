إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟

إليكم سبب بكاء عاصي الحلاني على المسرح.. وهل يفكّر بالإعتزال؟

كشف النجم اللبناني عاصي الحلاني عن سبب بكائه على المسرح في حفله بالعاصمة الفرنسيّة باريس، فصرّح لمجلة "لها" قائلاً "ما زلت أشعر بالرهبة والخوف كلما أقف على المسرح في بداية كل حفل، وبكيت في الحفل الأخير لأنني تذكّرت والدتي الراحلة أثناء تقديمي أغنية "باب عم يبكي" التي ألّفتها في فترة مرضها".

وأردف عاصي الحلاني قائلاً "والدتي توفيت عام 2007 بعدما دخلت في غيبوبة بالمستشفى في أيامها الأخيرة، كما تذكّرت والدي الذي توفي بعد والدتي بعام واحد وحينها أصدرت له أغنية "دقّ الحزن بابي"، ولذلك لم أتمكن من حبس دموعي لشدّة تأثّري لفقدانهما".

وبالإجابة على سؤال ما إذا فكّر بالإعتزال، حسم عاصي الحلاني الأمر بالقول "لم أفكر يوماً في الاعتزال، ولا يمكن أن أتصوّر حياتي بدون الغناء ولقاء الجمهور. ربما أعتزل في حالة واحدة، وهي عندما أشعر أنني عاجز عن الغناء وتقديم ما هو جديد للجمهور".