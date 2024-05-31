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هل تزوّجت دانا حلبي للمرّة الثالثة؟
فنّ
2024-05-31 | 04:39
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هل تزوّجت دانا حلبي للمرّة الثالثة؟
هل تزوّجت دانا حلبي للمرّة الثالثة؟
قبل أيام، انتشرت معلومات مجهولة المصدر حول زواج الفنانة اللبنانيّة دانا حلبي للمرّة الثالثة من الممثل المصري محمد رجب، والتزمت الصمت من دون تأكيد الخبر أو نفيه.
وبعد الجدل الحاصل، حلّت الفنانة دانا حلبي ضيفةً في برنامج "قعدة ستات" وسُئلت عن الشائعة الّتي تلاحقها مؤخراً، فردّت قائلةً "هذا الموضوع لا أريد أن أتحدث فيه، وحياتي الشخصية خط أحمر، بغض النظر اذا كانت هذه الشائعة صحيحة أم لا، فلن أؤكدها أو أنفيها".
وأضافت "أنا طول عمري لا أعلّق على الشائعات، ولو طلعت ترند فلأنني مزة حلوة وبرفقة نجم، فلا بد أن نكون ترند".
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