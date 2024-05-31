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دعوى قضائية ضد مادونا من أحد رواد حفلاتها... "أنتجت مواد إباحية من دون سابق إنذار"!

فنّ
2024-05-31 | 13:45
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دعوى قضائية ضد مادونا من أحد رواد حفلاتها... &quot;أنتجت مواد إباحية من دون سابق إنذار&quot;!
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دعوى قضائية ضد مادونا من أحد رواد حفلاتها... "أنتجت مواد إباحية من دون سابق إنذار"!

تم رفع دعوى قضائية ضد مادونا من قبل أحد رواد الحفلات الموسيقية في جولتها العالمية Celebration، الذي زعم أن مادونا أنتجت "مواد إباحية من دون سابق إنذار" وأنه "أُجبر على مشاهدة نساء عاريات الصدر على المسرح يحاكين أفعالًا جنسية".

وفي الدعوى المرفوعة يوم الأربعاء في لوس أنجلوس، والتي اطلعت عليها صحيفة الغارديان، قدمت المدعية جاستن ليبيليس سلسلة من الادعاءات فيما يتعلق بحفلها الموسيقي الذي أقيم في 7 آذار في مكان منتدى كيا بالمدينة. وتمت تسمية مروج الحفل Live Nation إلى جانب مادونا كمتهم، وفق ما نقل موقع ذا غارديان.
واشترت ليبيليس أربع تذاكر بسعر 500 دولار (390 جنيهًا إسترلينيًا) للواحدة، والتي ذكرت أن الحفل سيبدأ في الساعة 8.30 مساءً. وتشكو دعوى ليبيليس من أن الحفل بدأ فعليًا في الساعة 10 مساءً، زاعمة أن "المدعى عليهم لم يقدموا أي إشعار للمدعي بأن الحفل سيبدأ في وقت لاحق".

وتستمر الدعوى القضائية: "كانت درجة الحرارة داخل منتدى كيا مرتفعة بشكل غير مريح كما طلبت مادونا التي رفضت السماح بتشغيل مكيف الهواء". كانت ليبيليس "تتعرق بغزارة وأصيبت بمرض جسدي نتيجة للحرارة. وعندما اشتكى المعجبون من الحرارة، طلبت منهم مادونا بشكل غير معقول أن يخلعوا ملابسهم.

"علاوة على ذلك، خلال معظم الأداء، كان من الواضح للمدعي أن مادونا كانت تقوم بمزامنة الشفاه."

"أثناء الأداء، أُجبرت المدعية على مشاهدة نساء عاريات الصدر على المسرح ويحاكين أفعالاً جنسية. شعرت المدعية وكأنها تشاهد فيلمًا إباحيًا يتم إنتاجه.

وترفع شركة Lipeles دعوى قضائية بتهمة خرق العقد، والتضليل الناتج عن الإهمال، والمنافسة غير العادلة، والإعلانات الكاذبة، والاضطراب العاطفي.

وفيما يتعلق بالأخير، تقول الدعوى إن تصرفات مادونا كانت "متعمدة ومتطرفة وشائنة"، و"تم القيام بهذه التصرفات بقصد التسبب في ضائقة عاطفية خطيرة أو مع تجاهل متهور لاحتمال التسبب في ضائقة عاطفية خطيرة".

وتطالب ليبيليس بتعويضات عن الأضرار، إلى جانب تكاليفها القانونية واسترداد أموال تذاكر الحفل.

ولم تعلق مادونا ولايف نيشن على الدعوى القضائية. 

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