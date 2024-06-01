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ظهور محمد هنيدي على منصّة المراهنات يصدم الجمهور.. فكيف علّق النجم الشهير؟
فنّ
2024-06-01 | 04:12
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ظهور محمد هنيدي على منصّة المراهنات يصدم الجمهور.. فكيف علّق النجم الشهير؟
ظهور محمد هنيدي على منصّة المراهنات يصدم الجمهور.. فكيف علّق النجم الشهير؟
شكّل ظهور الممثل المصري محمد هنيدي على إحدى منصّات المراهنات صدمةً لدى البعض، الأمر الّذي دفع النجم الشهير للخروج عن صمته والتعليق على الحادثة.
وفي التفاصيل، أوضح الممثل محمد هنيدي أن الفيديو على منصّة ألعاب المراهنات مفبرك وقد تمّ انتاجه عبر تقنيّة الذكاء الاصطناعي.
وحذّر هنيدي من إستغلال صور المشاهير عبر الذكاء الاصطناعي لتنفيذ عمليات النصب والإحتيال.
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