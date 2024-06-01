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ماجدة الرومي وكاظم الساهر وشيرين... أجور خياليّة لنجوم مهرجان قرطاج بالأرقام

فنّ
2024-06-01 | 04:37
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ماجدة الرومي وكاظم الساهر وشيرين... أجور خياليّة لنجوم مهرجان قرطاج بالأرقام
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ماجدة الرومي وكاظم الساهر وشيرين... أجور خياليّة لنجوم مهرجان قرطاج بالأرقام

ماجدة الرومي وكاظم الساهر وشيرين... أجور خياليّة لنجوم مهرجان قرطاج بالأرقام

أعرب تونسيون عن غضبهم من الأجور الّتي يتقاضاها نجوم الغناء في مهرجان قرطاج الدولي، وذلك بعد تسريب قائمة الأجور بالأرقام والتي اعتبرها البعض "خياليّة" في ظلّ الأوضاع الإقتصاديّة الّتي تعصف بالبلاد.
 
وفي التفاصيل، أثار نقيب الفنانين ماهر الهمامي غضب التونسيين بعدما كشف عن أجور الفنانين في مهرجان قرطاج، فلفت إلى أن السيدة ماجدة الرومي قد طلبت 325 ألف دينار تونسي أي ما يُقارب 100 ألف دولار أميركي، أمّا الفنانة المصريّة شيرين عبد الوهاب فطلبت مبلغ 400 ألف دينار أي حوالي 125 ألف دولار أميركي، وصولاً إلى الفنان العراقي كاظم الساهر الّذي طلب مبلغ مليار و200 ألف دينار تونسي أي 380 ألف دولار أميركي.
 
ورغم أن روّاد الإنترنت اعتبروا أن الأجور الّتي تحدّث عنها نقيب الفنانين التونسيين منصفة لأبرز نجوم الغناء في الوطن العربي، فالبعض اعتبر أن هذه التكاليف المرتفعة لا تتناسب مع خزينة الدولة التونسيّة.

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ماجدة الرومي

كاظم الساهر

شيرين

مهرجان قرطاج

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