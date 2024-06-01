طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... "خلاص النصيب انتهى"

طلاق جديد يضرب الوسط الفنّي المصري... "خلاص النصيب انتهى"

"كل شيء قسمة ونصيب، وخلاص النصيب انتهى بيننا"، بهذه العبارة أعلنت الممثلة المصريّة نيللي كريم خبر انفصالها عن زوجها لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور.

ويأتي هذا الإنفصال بعد قصّة حبّ عاشتها نيللي كريم مع هشام عاشور تُوّجت لاحقًا بالزواج في عام 2021، والذي استمرّ لمدّة سنتين ونصف.

ويلتزم لاعب الإسكواش السابق والممثل هشام عاشور الصمت ويرفض التعليق على الأسباب التي دفعته للإنفصال.