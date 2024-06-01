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مفاجأة سارّة لمحبي وسام فارس وسارة أبي كنعان... إليكم التفاصيل! (فيديو)

فنّ
2024-06-01 | 07:30
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مفاجأة سارّة لمحبي وسام فارس وسارة أبي كنعان... إليكم التفاصيل! (فيديو)
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مفاجأة سارّة لمحبي وسام فارس وسارة أبي كنعان... إليكم التفاصيل! (فيديو)

مفاجأة سارّة لمحبي وسام فارس وسارة أبي كنعان... إليكم التفاصيل! (فيديو)

كانت قد وعدت الممثلة سارة أبي كنعان محبيها بالإفصاح في يوم زفافهما عن المفاجأة التي كانت تقوم بتحضيرها برفقة خطيبها الممثل وسام فارس.

وفي التفاصيل، نشرت أبي كنعان مقطع فيديو عبر خاصية الستوري على حسابها على منصة انستغرام تحدثت فيه عن المفاجأة، حيث ستشارك اليوم أهم اللحظات خلال حفل الزفاف مع محبي الثنائي عبر بث مباشر على حسابها على منصة تيك توك وذلك ابتداءً من حوالي الساعة 8 مساء.

ويُذكر أن أبي كنعان كانت قد حددت مع خطيبها وسام فارس اليوم أي الأول من حزيران موعدًا لدخولهما القفص الذهبي.
 

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