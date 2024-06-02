بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"

شكرت النجمة إليسا جمهورها بعد تفاعلهم بشكل كبير مع ألبومها الجديد "أنا سكّتين"، معبرةً عن فرحها بنجاحه.

وكتبت إليسا عبر حسابها على إكس: "مبسوطة كتير بتفاعلكم مع البوم أنا سكّتين. بفضلكم فرحتي كبيرة. شكراً من كل قلبي على محبتكم و على دعمكم. انتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح. حقيقة ، فرحانة معاكم و فيكم".