الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"

فنّ
2024-06-02 | 02:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: &quot;بفضلكم فرحتي كبيرة&quot;
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"

بعد نجاح ألبومها الجديد... اليسا تشكر جمهورها: "بفضلكم فرحتي كبيرة"

شكرت النجمة إليسا جمهورها بعد تفاعلهم بشكل كبير مع ألبومها الجديد "أنا سكّتين"، معبرةً عن فرحها بنجاحه.

 

وكتبت إليسا عبر حسابها على إكس: "مبسوطة كتير بتفاعلكم مع البوم أنا سكّتين. بفضلكم فرحتي كبيرة. شكراً من كل قلبي على محبتكم و على دعمكم. انتوا باختصار وفي كلمتين، نبض هيدا النجاح. حقيقة ، فرحانة معاكم و فيكم".

 

 

آخر الأخبار

فنّ

ألبومها

الجديد...

اليسا

جمهورها:

"بفضلكم

فرحتي

كبيرة"

LBCI التالي
جينيفر لوبيز تُلغي جولتها الغنائية المقبلة... ما السبب؟
"لا أمانع شراء المشاهدات... ولست ضد تعدد الزوجات"... الفنان علي جاسم يعترف بصراحة في المجهول!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
فنّ
2024-05-07

"الأشياء الجيدة تأتي لأولئك الذين ينتظرون"... اليسا تطلق ألبومها الجديد وهذا ما قالته!

LBCI
فنّ
2024-05-27

أحضان ورقص وبهجة... إليسا تحتفل بنجاح ألبومها "أنا سكتين" (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
2024-04-26

مصادر لـ"الأنباء" الإلكترونية: المبادرة الفرنسية الجديدة لن يُكتب لها النجاح من دون التنسيق مع الولايات المتحدة وإيران

LBCI
فنّ
2024-04-22

تايلور سويفت ترد على تقييمات ألبومها الجديد: "أجمل شعور وصلت إليه"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
فنّ
06:53

بأجواء مليئة بالفرح والرومانسية... ممثلة لبنانية تدخل القفص الذهبي (فيديو)

LBCI
فنّ
03:22

جينيفر لوبيز تُلغي جولتها الغنائية المقبلة... ما السبب؟

LBCI
اخبار البرامج
14:55

"لا أمانع شراء المشاهدات... ولست ضد تعدد الزوجات"... الفنان علي جاسم يعترف بصراحة في المجهول!

LBCI
فنّ
12:00

بأجواء مليئة بالحب والرومنسية... سارة أبي كنعان ووسام فارس يدخلان القفص الذهبي! (فيديو)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
منوعات
14:00

امرأة حامل تواجه مشكلة بسبب زوجها... ما علاقة الوحام؟

LBCI
أخبار لبنان
09:24

سيزار معلوف: سيارة تابعة لنا تعرّضت لإطلاق نار في تعلبايا

LBCI
أخبار دولية
2024-06-01

وزير الخارجية السعودي يتلقى اتصالاً هاتفياً من بلينكن... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
آخر الأخبار
05:24

المقاومة الاسلامية: استهدفنا موقع المرج بقذائف المدفعية وأصبناه إصابةً مباشرة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:58

الراحل أليكسي بطرس مكرمًا في السجل الذهبي للمبدعين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

قريبًا... عودة باصات النقل العام للعمل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:54

إدارات الدولة "عالورقة والقلم" والحل في الحكومة الإلكترونية

LBCI
أخبار دولية
13:43

إسرائيل خارج أعرق معرض أوروبي للدفاع

LBCI
أخبار دولية
13:29

تداعيات الموقف الأميركي عن طرح جديد لوقف إطلاق النار تتظهر تباعًا داخل إسرائيل

LBCI
أخبار دولية
13:21

كتائب القسام تنشر صورا جديدة لعتاد جنود اسرائيليين تعرضوا لكمين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:17

من لبنان إلى فرنسا... لودريان حمل نتائج الاجتماعات التي اجراها مع المسؤولين اللبنانيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:14

درب مار شربل أطول درب حج في لبنان: سياحة دينية وثقافية وترفيهية!

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:12

الجمهور اللبناني أعد العدة لمتابعة نهائي دوري ابطال اوروبا... هكذا تبدو الاجواء

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
14:52

أمير الكويت يعلن الشيخ صباح خالد وليًا للعهد

LBCI
فنّ
12:00

بأجواء مليئة بالحب والرومنسية... سارة أبي كنعان ووسام فارس يدخلان القفص الذهبي! (فيديو)

LBCI
صحف اليوم
00:42

لائحة قصيرة لا تتعدى 3 أسماء لرئاسة الجمهورية (الانباء الكويتية)

LBCI
خبر عاجل
05:52

التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين ٤ سيارات على اوتوستراد الدورة باتجاه نهر الموت وحركة المرور كثيفة في المحلة

LBCI
أخبار لبنان
09:24

سيزار معلوف: سيارة تابعة لنا تعرّضت لإطلاق نار في تعلبايا

LBCI
منوعات
15:45

بعد انفصالها عن زوجها الثلاثيني... هذا ما قامت به سيدة مسنة!

LBCI
حال الطقس
02:08

الحرارة تبلغ ذروتها غدا... اليكم تفاصيل الطقس

LBCI
خبر عاجل
05:43

التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة في المحلة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More