وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)

وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)

لا يزال الحديث عن حفل زفاف الممثلة اللبنانيّة سارة ابي كنعان وزوجها الممثل وسام فارس مستمراً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بخاصةٍ أن الاحتفال كان بحضور عددٍ كبير من المشاهير.

لكن اللافت أن الثنائي قد اختار تقديم الرقصة الأولى بطريقة مختلفة، فقرّرت سارة أبي كنعان أن ترقص مع والدها، أمّا وسام فارس فرقص مع ابنته ياسمين من زواجه الأولى، وذلك في مشهدٍ غزا منصّات التواصل الاجتماعي.