وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)

#فيديو متداول من #حفل_زفاف الممثل اللبناني #وسام_فارس على مواطنته الممثلة #سارة_ابي_كنعان، حيث ظهر وسام وهو يحمل ابنته #ياسمين من زواجه الأول، ويراقصها بطريقة طريفة. #شو_صار #لبنان #فنانين #مشاهير #زفاف #رقص #طرائف #منوعات #ترند_لبنان pic.twitter.com/FYou7YiBEz
— شو صار (@shusar279) June 3, 2024
#فيديو متداول من #حفل_زفاف الممثل اللبناني #وسام_فارس على مواطنته الممثلة #سارة_ابي_كنعان، حيث ظهر وسام وهو يحمل ابنته #ياسمين من زواجه الأول، ويراقصها بطريقة طريفة. #شو_صار #لبنان #فنانين #مشاهير #زفاف #رقص #طرائف #منوعات #ترند_لبنان pic.twitter.com/FYou7YiBEz