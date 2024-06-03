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وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"

وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"

في خبرٍ صدم الجميع، توفي عازف الإيقاع نديم فرح على المسرح خلال حفل الفنان صبحي توفيق الّذي أقيم في البترون بلبنان. وكشف الفنان صبحي توفيق تفاصيل وفاة الراحل نديم فرح بالقول "عازف الإيقاع الخلوق والمهذب نديم فرح وأثناء وصلتي الغنائية في البترون البارحة توقف قلبه على المسرح وانتقل الى رحمة ربه بمشهد لن ننساه في حياتنا". وختم صبحي توفيق قائلاً "الله يرحمه ويغفر له ويصبّر أهله وعائلته".