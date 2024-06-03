سلطان الطرب جورج وسوف بخير

سلطان الطرب جورج وسوف بخير

تداولت صفحات فنيّة معلومات مجهولة المصدر عن تعرّض سلطان الطرب جورج وسوف لنزيفٍ حاد من الأنف عقب خضوعه لعمليّةٍ جراحيّة، وهو الأمر الّذي نفته إدارة أعماله.

وفي التفاصيل، أكّدت إدارة أعمال الفنان جورج وسوف أن سلطان الطرب بخير، وأشارت إلى أن المعلومات المُتداولة لا تمت للحقيقة بصلة.

ويتواجد الفنان جورج وسوف في منزله حيث يواصل البروفات الخاصة بحفله الفنّي المُقبل المُقرّر أن يحييه في الإمارات العربيّة المتحدة.