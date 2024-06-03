الشامي يعلن ترشيحه عن جائزتين في الموركس دور: أنتم سبب نجاحي

الشامي يعلن ترشيحه عن جائزتين في الموركس دور: أنتم سبب نجاحي

أطلّ الفنان الشامي على متابعيه عبر خاصيّة القصص القصيرة على تطبيق انستغرام، وقال "أنا فخور أنني بعمر 22 عاماً أحقق كلّ هذه النجاحات وأحصد ملايين المشاهدات وأنا الأعلى مشاهدة على تيك توك، والسبب الوحيد لنجاحي هو أنتم جمهوري".

وأعلن الشامي عن ترشيحه لجائزتين في "الموركس دور" وهما جائزة "أفضل فنان" وجائزة "أفضل أغنية"، وأضاف "أنا مُرشّح لجائزتين جديدتين، ان شاء الله سنحقق هذه الجوائز. أحبّكم جداً".