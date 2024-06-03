بعد سجنها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... تطورات جديدة في قضية الإعلامية حليمة بولند

بعد سجنها بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"... تطورات جديدة في قضية الإعلامية حليمة بولند

صدر قرار بإخلاء سبيل الإعلامية الكويتية حليمة بولند وذلك بعد أن تنازل الشاكي عن الدعوى، وفق ما نقل موقع "ET بالعربي".



وفي التفاصيل، قام الشاكي بالتنازل عن الدعوى، كما قامت حليمة بالتنازل بدورها عن شكواها ضده، ومن المتوقع أن يتم إخلاء سبيلها اليوم.



ويُذكر أنه كان قد تم سجن حليمة بولند الشهر الفائت، تنفيذاً للحكم القضائي الّذي صدر في حقّها بالحبس لمدة سنتين بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".