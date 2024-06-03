بعد تداول أخبار عن إخلاء سبيلها... قرار جديد يخصّ حليمة بولند في قضية "التحريض على الفسق والفجور"

عاجل / محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تحجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها وآخر بالحبس سنتين مع الشغل… https://t.co/w8iFWGRgS1 pic.twitter.com/Gd29PsHIvE
— المجلس (@Almajlliss) June 3, 2024
عاجل / محكمة الجنايات برئاسة المستشار عبدالله العثمان تحجز قضية الإعلامية حليمة بولند ومتهم آخر معها للحكم في تاريخ 9 يونيو المقبل وترفض إخلاء سبيلها في قضية التحريض على الفسق والفجور على الرغم من تقديمها والطرف الآخر التنازلات في القضية التي أدينت بها وآخر بالحبس سنتين مع الشغل… https://t.co/w8iFWGRgS1 pic.twitter.com/Gd29PsHIvE