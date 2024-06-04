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نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد

فنّ
2024-06-04 | 04:23
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نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد
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نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد

نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد

شاركت الممثلة اللبنانيّة نادين الراسي متابعيها عبر تطبيق انستغرام بتفاصيل رحلتها إلى الجزائر.
 
وأعربت نادين الراسي عن إعجابها بالجزائر عبر خاصيّة القصص القصيرة، فكتبت "الجزائر أمن وأمان وإيمان".
 
وظهرت نادين الراسي بالحجاب في ستوري نشرتها على حسابها الرسمي، وبدت وهي تصلّي داخل المسجد الأعظم في العاصمة الجزائريّة.
 

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