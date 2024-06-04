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دعوى قضائية ضد كاني ويست... تحرش بمساعدته السابقة: اتصالات مبتذلة ومحادثات غير لائقة وهذه التفاصيل!

فنّ
2024-06-04 | 11:06
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دعوى قضائية ضد كاني ويست... تحرش بمساعدته السابقة: اتصالات مبتذلة ومحادثات غير لائقة وهذه التفاصيل!
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دعوى قضائية ضد كاني ويست... تحرش بمساعدته السابقة: اتصالات مبتذلة ومحادثات غير لائقة وهذه التفاصيل!

اتُهم كاني ويست بالتحرش الجنسي من قبل مساعدته السابقة.

وفي التفاصيل، رفعت لورين بيسكيوتا دعوى قضائية تزعم أن مغني الراب أرسل لها سلسلة من الرسائل النصية المبتذلة قبل طردها، وفق ما نقل موقع ذا صن.

وقالت لورين، عارضة الأزياء السابقة في OnlyFans، في ملفها القانوني إنها بدأت العمل لدى كاني، 46 عامًا، في تموز 2021، وفقًا لموقع TMZ.

والتقى الثنائي بينما كان صانع الأغاني يجمع خط الأزياء الخاص به.

ووفقًا للمنفذ، تعاونت لورين مع كاني وعملت على ثلاث أغنيات في ألبومه دوندا.

وينص ملفها على أنه بعد عام واحد، اقترب منها كاني وطلب منها أن تحذف حساب  OnlyFans الخاص بها.

وبحسب ما ورد وعدها بدفع مليون دولار سنوياً إذا التزمت بذلك.

وذكرت العارضة في ملفها أنها وافقت.

ومع ذلك، تدعي أنه بعد وقت قصير من الحادث، بدأ كاني بإرسال رسائل نصية غير لائقة ومبتذلة لها حول تخيلاته الجنسية.

وتزعم لورين أيضًا في ملفها أن كاني كان يقوم بأفعال جنسية أثناء التحدث معها عبر الهاتف.

وتدعي أنه كان يسألها عما إذا كان بإمكانها سماع ما كان يفعله، أو يحثها على التخمين.

بالإضافة إلى ذلك، تدعي لورين أن كاني كان يركز على حجم أعصاء أصدقائها.

وتزعم الدعوى أنه تم إرسال مجموعة من الرسائل النصية ومقاطع الفيديو والصور الجنسية إليها، بما في ذلك مقطعين على الأقل لكاني وهو يمارس الجنس مع عارضة أزياء.

وتدعي أن كاني قام بترقيتها إلى منصب رئيس أركان شركاته، ودفع لها 4 ملايين دولار.

ومع ذلك، تزعم أنه في تشرين الأول 2022، طُردت من عملها وعُرضت عليها مكافأة قدرها 3 ملايين دولار.

قبلت لكنها تدعي أن كاني لم يدفع لها المال أبدًا.

ورفعت لورين دعوى قضائية ضد كاني بتهمة خرق العقد والتحرش الجنسي والإنهاء غير المشروع وبيئة العمل العدائية.
 

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