نجوم عرب يتعرّضون للإبتزاز بصورٍ حميمة وفاضحة... إليكم التفاصيل

نجوم عرب يتعرّضون للإبتزاز بصورٍ حميمة وفاضحة... إليكم التفاصيل

يبدو أن سيناريو حساب "حمزة مون بيبي"، الّذي ابتزّ المشاهير بنشر صور حميمة وفاضحة وارتبط بالفنانة المغربية دنيا بطمة، يتكرّر ولكن هذه المرّة من خلال حساب جديد يحمل إسم "ناهد مون بيبي".

وفي التفاصيل، يقوم حساب "ناهد مون بيبي" باختراق حسابات المشاهير العرب على تطبيق سناب شات لنشر صور وفيديوهات حميمة وفاضحة لهم بهدف تشويه السمعة والإبتزاز المادي.

ومن بين ضحايا الحساب الجديد، نذكر عارضة الأزياء المغربية ابتسام بطمة وزوجها فؤاد قبيبو، ونهيلة أقلعي المعروفة بلقب "باربي المغرب". وقد نشر الحساب صوراً حميمة للممثلة رجوى الساهلي الأمر الّذي أدخلها في حالة انهيار عصبي.