باميلا الكيك بإطلالة مثيرة... هل قلّدت هيفاء وهبي؟ (صور)

باميلا الكيك بإطلالة مثيرة... هل قلّدت هيفاء وهبي؟ (صور)

بفستانٍ برّاق أسود اللون، لفتت الممثلة اللبنانيّة باميلا الكيك الأنظار وحبست الأنفاس بإطلالتها المثيرة، في أحدث منشورٍ لها عبر تطبيق انستغرام.

وبدت الممثلة باميلا الكيك في بعض اللقطات وهي تقوم بحركات شبيهة بحركات الديفا هيفاء وهبي خلال الغناء، الأمر الّذي دفع بعض الصفحات الفنيّة إلى كتابة عناوين عريضة على غرار "باميلا الكيك تقلّد حركات هيفاء وهبي".

وغازل آخرون باميلا الكيك بأجمل العبارات، واشادوا بأناقتها في الصور المنشورة.