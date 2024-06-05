بعد مرور 5 أشهر على طلاقه... ممثل تركي شهير يتزوج للمرة الرابعة وعروسه تصغره بـ30 سنة! (صورة)

بعد 5 أشهر من انفصاله عن زوجته السابقة نيهان أونسال، احتفل الممثل التركي بوراك سيرغين بزواجه الرابع من منسقة أعماله جيزيم شاغبان.وأقام سيرغين، نجم مسلسل "حب بلا حدود"، حفل زفافه في أحد فنادق اسطنبول.وتحدث الممثل، البالغ من العمر 63 عامًا، عن زوجته قائلاً: "لقد كانت صديقة لطيفة، والآن أصبحت زوجة عزيزة علي."بدورها، رفضت جيزيم شغبان، التي تصغر زوجها بـ30 عاما، الإجابة على أسئلة الصحافة حول كيف تقدم سيرغين لطلب يدها، قائلة: "هذا أمرٌ خاص فليبقى مميزًا بالنسبة لنا، كل شيء كان جميلًا جدًّا."