كيم كارداشيان تتعرض لحملة انتقادات كبيرة... ما السبب؟

تعرّضت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان لحملة انتقادات كبيرة بعدما ارتدت نسختها الخاصة من الملابس التي ارتدتها ابنتها نورث ويست خلال مشاركتها في العرض المسرحي لفيلم The Lion King.

وارتدت كارداشيان الملابس نفسها في جلسة التصوير الخاصة بها، لكنها أضافت القليل من التوّهج إلى مظهرها.

وظهرت كارداشيان وهي ترتدي بنطال ليغينغ شفاف، بالإضافة إلى قميص مع لمسات من الجلد البني وبدله داخلية باللون الأصفر مع سترة بغطاء للرأس مصنوعة من الفرو.

وانتقد المستخدمون إطلالة كارداشيان، واتهموها بسرقة الأضواء من ابنتها.

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