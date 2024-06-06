كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح

كارين رزق الله تواجه موجة الحرّ بصورٍ من المسبح

قرّرت الممثلة اللبنانيّة كارين رزق الله أن تواجه موجة الحرّ الّتي تضرب لبنان بالإستمتاع بوقتها، ونشرت صورها أثناء تواجدها على المسبح.

وقد شاركت كارين رزق الله متابعيها بمجموعة لقطات عبر خاصيّة القصص القصيرة، بدت فيها وهي تقوم بجلسة اسمرار تحت أشعة الشمس، وعلّقت بعبارة "انّه يوم جميل".

والتقطت كارين صور سيلفي مع ضيفين مفاجئين وهما كلبتها "بيتونيا" وقطتها.