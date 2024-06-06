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دور الشيطان يُعيد جوني ديب إلى السينما مجدداً
فنّ
2024-06-06 | 06:49
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دور الشيطان يُعيد جوني ديب إلى السينما مجدداً
دور الشيطان يُعيد جوني ديب إلى السينما مجدداً
يستعد النجم الأميركي جوني ديب للعودة إلى شاشات السينما من خلال مشروع جديد سيبصر النور قريباً.
ووقع ديب على عقد جديد للعب دور "الشيطان" جنباً إلى جنب مع الممثل جيف بريدجز الذي سيلعب دور "اللّه" في فيلم “The Carnival at the End of Days” للمخرج تيري غيليام.
وكشف غيليام عن الخبر خلال مشاركته في مهرجان "أننسي" الدولي لأفلام الرسوم المتحركة في فرنسا.
وقال غيليام: "من المقرر أن يتم تصوير الفيلم الذي وصفه بالكوميدي في شهر كانون الثاني المقبل"، مضيفاً أنه يتمحور حول "رغبة اللّه بتدمير البشرية التي تصطدم بمحاولات الشيطان لردعه".
وتابع: "يحاول الشيطان إنقاذ البشرية لأنه بحاجة إلى الناس في الجحيم"، مضيفاً أنه يحتاج إلى امرأة وهي حواء "العصر الحديث" لتحقيق ذلك.
ولفت غيليام إلى أن "اللّه في الفيلم هو الطبيعة التي يمكنها التحدث إليك"، مشيراً إلى حاجته للرسوم المتحركة لإضفاء بعض الحيوية على مشاهد الفيلم التي تتضمن وجود بعض الحيوانات.
المصدر
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